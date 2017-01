St. Michael Catholic School names 1st trimester honors

St. Michael Catholic School has named the first trimester honor roll.

Students named to the “A” honor roll are: Kathryn Anderson, Jacob Bakke, William Barthel, Matthew Bartos, Jalyssa Beaudry, Solomon Beaudry, Cole Becker, Isabel Berning, Alivia Boebel, Benjamin Boebel, Grady Breen, Emma Caballero, Peyton Carpenter, Bennett Cotterman, Kai Cummings, Lucia Dehmer, Roman Dehmer, Sarah DeMatteis, Olivia Dembouski, Jacob Dinius, Katie Dinius, Chase Dorrity, Andrew Dwinnell, Jack Dwinnell, Grace Eicher, Natalie Fischer, Casey Fredrickson, Rachel Fuller, Eva Grahl, Mary Hegrenes, Rachel Heil, Mary Herbst, Lauren Hoselton, Lydia Huberty, Hannah Ingebritson, Alayna Johnson, Margaret Kramer, Leo Krueger, Mya Krystosek, Margaret Kunzman, Isabelle Lazere, Elizabeth Leonard, Magdalene Lindeman, Faith Lindenfelser, Aaron Loch, Robert Madore, Jack Mahoney, Samantha Mahoney, Sarah Marty, Ella McKane, Sophia McVary, Alison Miller, Olivia Munger, Keegan Nygard, Maxwell Otte, Brynn Patton, Ava Riegel, Isaac Riegel, Julia Ripplinger, Faye Roberts, Molly Ruhland, Hannah Rupar, Katherine Schaupp, Thomas Schaupp, Macey Setter, Noah Simon, Madison Skogsberg, Mary Grace Steffl, Matthew Steffl, Rosella Stewart, Tyler Suchla, Raelin Sustacek, Noah Sutlief, Jonah Vrkljan, Anne Wettschreck, Isabelle Williams and James Zachman

Students named to the “B” honor roll are: Chloe Altenhofen, Andrew Atsidakos, Reid Barbeln, Ethan Beaudry, Kazmer Beaudry, Olivia Becker, Yasmin Berganza, Gabriella Boldischar, Paul Boldischar, Kennedy Carpenter, Reagan Carpenter, Devon Dehmer, Emma Dembouski, Mikaylee Dickie, Emma Duerr, Joseph Duerr, Wesley Eddy, Samuel Eicher, Vanessa Ellis, Gabrielle Florey, Cameron Gelling, Josephine Gillach, Braydon Goede, Nathaniel Gremmels, Grace Greteman, Ebbisa Habib, Samuel Hansen, Bryce Hegge, Wesley Hegge, Adam Hegrenes, James Heil, Ethan Helm, Sarah Herbst, Benjamin Huberty, Caleb Iddings, Grace Ingebritson, Samuel Joseph, Roman Kiado, Catherine Kowalke, Logan Kunz, Megan Kurth, Isaac LeDoux, Benjamin Lefebvre, Grace LeMonds, Megan Lenneman, Roman Lindenfelser, Morgan Lorbiecke, Gabrielle Madore, Matthew Malkowiak, John Marquette, Mia Marthaler, Marcus Mueller, Max Munger, Arik Nesser, Patrick O‚ÄôSullivan, William Peterson, Simon Pierce, Lauren Pouliot, Zachary Pribyl, Leah Renstrom, Maggie Roberts, Braedan Sauer, Brendan Scheurer, Logan Schlangen, Emma Schneider, Elliot Simon, Kaylei Smith, Vivian Sommer, Elizabeth Strehlow, Logan Torkelson, Christopher Weidenbach and Elizabeth Zipp.