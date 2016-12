The November Student of the Month have been announced at Elm Creek Elementary School. Pictured in the front row, left to right, are: Molly D., Mason H., Nathaniel B., Jamien C., Madelyn G. and Nyla W. Second row: Tearza M., Sofia C., Matilda F., Ava L., KHeiland S-H., Blake S., Makena W. and Georgia W. Third row: Fernando F-S., Esmae R., Diya R., Austin O., Cole P., Asad F., Lance E. and Eddie W. Back row: Braylon E., Jacob B., Jordan F., Mira S., Niejah C., Dominic Z., ChaRell W-M. and Brenden.